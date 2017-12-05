Elbistan'da FETÖ'nün 5 ev annesi gözaltına alındı

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Elbistan ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) sohbet ve ev annesi oldukları iddia edilen 5 kadın gözaltına alındı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sohbet ve ev anneliği yaptığı iddia edilen 5 kadın tespit edildi. Bank Asya ve örgütle iltisaklı derneklere üye oldukları da belirlenen şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 5 kadın, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.