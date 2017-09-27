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Elbistan'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Eyyüp BURUN/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde, terör örgütü FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı

27 Eylül 2017 14:04

Eyyüp BURUN/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Elbistan İlçesi\'nde, terör örgütü FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş\'ta devam eden FETÖ /PDY soruşturması kapsamında yapılan teknik takipte Elbistan ilçesinde çok sayıda kişinin örgütün şifreli haberleşme programı olan \'ByLock\' kullandığı tespit edildi. Elbistan Cumhuriyet Savcılığı\'nın talimatı ile sabah saatlerinde harekete geçen polis, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.  
Polisin gözaltına aldığı şüphelilerin sorgulamasına başlandı.

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