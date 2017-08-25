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Elbistan'da 239 kilo esrar ve suikast silahı Uzi ele geçti

Ömer KOÇ/ ELBİSTAN(Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde polisin düzenlediği operasyonda 239 kilo esrar ile suikast silahı Uzi ele geçirildi

25 Ağustos 2017 12:09

Ömer KOÇ/ ELBİSTAN(Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Elbistan İlçesi\'nde polisin düzenlediği operasyonda 239 kilo esrar ile suikast silahı Uzi ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi de gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan\'a yüklü miktarda uyuşturucu sokulacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda plakası tespit edilen TIR takibe alındı. Takip sonunda saat 02.30\'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Elbistan Narkotik Timleri tarafından operasyon düzenlendi.
TIR\'da yapılan aramada dorsenin çeşitli yerlerine gizlenmiş 34 paket halinde toplam 239 kilo esrar ile bir suikast silahı Uzi ve bu silaha ait 31 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 51 yaşındaki Memduh Çoban ile 32 yaşındaki Ahmet Çağır gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Operasyonun, bugüne kadara Kahramanmaraş\'ta yapılan en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi.

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