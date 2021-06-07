Elbistan Belediyesi'nin bazı ihale ve harcamaları hakkındaki suç duyurusu savcılıkta

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, bugünkü yazısında Elbistan Belediyesi'nin 2019 yılı denetim komisyonu raporundaki dikkati çeken harcamaları kaleme aldı.

143 bin kayıtlı nüfusu bulunan Elbistan'da belediyenin toplamda, temsil ve ağırlama giderleri dahil mal ve hizmet alımlarında 80 milyon liralık harcama yaptığına dikkati çeken Ağırel, "Bu kadar küçük bir belediyenin 2019 yılında temsil ve tanıtım gideri 70 milyon 759 bin TL" dedi. Bu giderin, 2020 yılında 79 milyon 980 bin TL'ye çıktığına dikkati çeken Ağırel, rapordaki, "Yapılan doğrudan temin, pazarlık ve açık ihale usullerinde belli firmalara yoğunlaşıldığı görülmüştür" ifadesine de dikkati çekti.

Belediyenin araç kiralama ihlesinden, Ceyhan Nehri Rekreasyon Projesi'ne ve bayram şekeri alımına pek çok hususan değinen Ağırel, "Dosya savcılıkta bekletiliyor. Benim ağırıma giden, ülkede milyonlarca insan maddi imkânsızlıklarla boğuşuyorken, belediyelerimiz 'bayram şekeri dağıtacağım' diyerek birkaç kişiyi zengin edip kamunun kasasını boşaltıyor" diyerek sitem etti.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.