Elbeyli’de IŞİD'e katılmaya giden 19 kişi yakalandı

Kilis’in Elbeyli İlçesi’nde, IŞİD’e katılmak için Suriye’ye geçmek istediği iddia edilen yabancı uyruklu 19 kişi yakalandı.

Kilis Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada 19 yabancı uyruklunun dün yakalandığı belirtilerek şöyle denildi:



"29.08.2015 tarihinde İlimiz Elbeyli İlçesi Beşiriye köyü sınır hattında Türkiye’den Suriye’ye yasadışı yollarla geçmek isteyen, DAEŞ Terör örgütü üyesi oldukları değerlendirilen 19 yabancı uyruklu şahıs güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar hakkında adli ve idari tahkikata başlanılmıştır."