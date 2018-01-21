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Spor

Elaziz Belediyespor: 0  Karacabey Birlikspor: 0

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) Stat: Atatürk HAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Tunay Ateş (xx), Murat Erölmez (xx) ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün (xx), Furkan (xx), İsmail (xx), Abdullah (xx), Volkan (xx), Nihat  (xx), Çağlayan (xx), Doğancan (xx), (Dk

21 Ocak 2018 18:48

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)

Stat: Atatürk
HAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Tunay Ateş (xx), Murat Erölmez (xx)
ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün (xx), Furkan (xx), İsmail (xx), Abdullah (xx), Volkan (xx), Nihat  (xx), Çağlayan (xx), Doğancan (xx), (Dk.78 Ekrem x), Oğuzhan xx (Dk.78 Muhammed x), Muhammet Ali (xx),Okan xx (Dk.69 Kadir x)
KARACABEY BİRLİKSPOR: Mehmet (xx), Samet (xx), İmam (xx), Sedat (xx), Emre (x) (Dk.46 Emirhan x), Çağrı (xx) (Dk.69 Ömer Faruk x), İlyas Yılmazer (xx), Bünyamin (xx), Ali (xx) (Dk.90 Yusuf x), Uğur (xx), İlyas (xx)
SARI KARTLAR: İsmail (Elaziz Belediyespor), Bünyamin (Karacabey Birlikspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup maçında Elaziz Belediyespor, konuk ettiği Karacabey Birlikspor ile golsüz berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13\'üncü dakikada gelişen Elaziz Belediyespor atağında, ceza sahası yayı üzerinden Çağlayan\'ın vuruşu az farkla dışarı çıktı.
45\'inci dakikada, Doğancan\'ın sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde Muhammet Ali kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
54\'üncü dakikada Muhammet Ali Aydın\'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci son anda kornere tokatladı.
79\'uncu dakikada, Karacabey Birlikspor\'un sol kanattan ortasına arka direkte Emirhan vurdu ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

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