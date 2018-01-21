Elaziz Belediyespor: 0  Karacabey Birlikspor: 0

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)

Stat: Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Tunay Ateş (xx), Murat Erölmez (xx)

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün (xx), Furkan (xx), İsmail (xx), Abdullah (xx), Volkan (xx), Nihat (xx), Çağlayan (xx), Doğancan (xx), (Dk.78 Ekrem x), Oğuzhan xx (Dk.78 Muhammed x), Muhammet Ali (xx),Okan xx (Dk.69 Kadir x)

KARACABEY BİRLİKSPOR: Mehmet (xx), Samet (xx), İmam (xx), Sedat (xx), Emre (x) (Dk.46 Emirhan x), Çağrı (xx) (Dk.69 Ömer Faruk x), İlyas Yılmazer (xx), Bünyamin (xx), Ali (xx) (Dk.90 Yusuf x), Uğur (xx), İlyas (xx)

SARI KARTLAR: İsmail (Elaziz Belediyespor), Bünyamin (Karacabey Birlikspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup maçında Elaziz Belediyespor, konuk ettiği Karacabey Birlikspor ile golsüz berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13\'üncü dakikada gelişen Elaziz Belediyespor atağında, ceza sahası yayı üzerinden Çağlayan\'ın vuruşu az farkla dışarı çıktı.

45\'inci dakikada, Doğancan\'ın sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde Muhammet Ali kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

54\'üncü dakikada Muhammet Ali Aydın\'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci son anda kornere tokatladı.

79\'uncu dakikada, Karacabey Birlikspor\'un sol kanattan ortasına arka direkte Emirhan vurdu ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

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