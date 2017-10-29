Elaziz Belediyespor: 0 - Tarsus İdman Yurdu: 3

ELAZIĞ,(DHA)

STAD: Atatürk

HAKEMLER: Harun Toplar (xx), Emre Dursun (xx), Okan Gürdiş (xx)

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün (xx), Doğancan (xx), Furkan (xx), Emrah (xx), Volkan (xx), Abdullah (x)(Dk.60 Muhammet Ali Aydın x), Nihat (xx), Adnan (xx), Emre (x)(Dk.46 Muhammed Akyıldız x), Volkan Serim (xx), Okan (?)(Dk.15 Fahri xx)

TARSUS İDMAN YURDU: Anıl (xx), Serkan (xx), Abdurrahman (xx), Ferhat (xx)(Dk.82 Mert ?), Muhammed Ali (xx)(Dk.79 Sertaç ?), Sefa (xx), Alper (xx), Onur (xx), İbrahim (xx), Samet (xxx)(Dk.74 Emre xx), Ergun (xxx)

GOLLER: Dk.20 Samet, Dk.42 ve 45 Ergun (Tarsus İdman Yurdu)

KIRMIZI KART: Dk.90 Emrah (Elaziz Belediyespor)

SARI KART: Muhammed (Tarsus İdman Yurdu)

TFF 3. Lig 3. Grup maçında Tarsus İdman Yurdu, deplasmanda Elaziz Belediyespor\'u 3 - 0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

20.\'nci dakikada, sağ kanattan gelişen Tarsus İdman Yurdu atağında, arka direğe yapılan yerden ortayı Samet boş ağlara gönderdi. 0-1

42\'nci dakikada, hızlı gelişen Tarsus İdman Yurdu atağında, arka direğe yapılan ortayı Ergun kafayla ağlarla buluşturdu. 0-2

45.\'inci dakikada, paylaşılarak kullanılan köşe vuruşunda arka direğe yapılan ortayı Ergun kafa ile ağlara gönderdi. 0-3

66.\'ıncı dakikada, Elaziz Belediyespor atağında, Fahri Genç’in uzak mesafeli şutu direğin üstünden auta gitti.

75.\'inci dakikada, Elaziz Belediyespor’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza sahası içinde Furkan kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

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