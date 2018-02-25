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Elaziz Belediyespor - Karaköprü Belediyespor: 1-0

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) STAT: Elazığ Atatürk HAKEMLER: Sercan Murat Gündüzler (xx), Fatih Pazı  (xx), Çağlar Öztürk (xx) ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün (xx) - Volkan (xxx), Abdullah (xx), İsmail (xx), Furkan (xx), Nihat (xx), Çağlayan (x) (Dk

25 Şubat 2018 19:27

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)

STAT: Elazığ Atatürk
HAKEMLER: Sercan Murat Gündüzler (xx), Fatih Pazı  (xx), Çağlar Öztürk (xx)
ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün (xx) - Volkan (xxx), Abdullah (xx), İsmail (xx), Furkan (xx), Nihat (xx), Çağlayan (x) (Dk.75 Okan x), Fahri (xx), Volkan Serim (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 82 Muhammed), Muhammet Ali Aydın (xx), (Dk.90 Kadir x)
KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir (xx) -  Metehan (xx), Ahmet (xx), Fatih (xx), Ömer (x)(Dk.75 Muhammet Can  x), Bilal (xx) (Dk.82 Hasan x), Alper  (xx), Hakan(xx), Oğuzhan  (x) (Dk.61 Alihan  x), Rıdvan  (x), Mehmet  (xx)
GOLLER: Dk. 77  Volkan (Elaziz Belediyespor)
SARI KARTLAR: İsmail, Fahri, Volkan (Elaziz Belediyespor), Metehan, Mehmet  (Karaköprü Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 60 Rıdvan (Karaköprü Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Elaziz Belediyespor, kendi sahasında ağırladığı Karaköprü Belediyespor\'u 77\'inci dakikada Volkan\'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

45\'inci dakikada Elaziz Belediyespor atağında Fahri\'nin ara pasına hareketlenen Volkan Serim\'in sol çaprazdan vuruşu kaleciden döndü.
62\'inci dakikada hızlı gelişen Karaköprü Belediyespor atağında sağ kanatta topla buluşan Bilal\'in vuruşu yan ağlarda kaldı.
77\'inci dakikada Volkan Çekiç\'in sol kanattan ortasında meşin yuvarlak kimseye çarpmadı ve ağlarla buluştu. 1-0

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