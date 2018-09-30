Elaziz Belediyespor - Altındağ Belediyespor: 2-2

Erkan BAY / ELAZIĞ (DHA)

STAT: Elazığ Atatürk

HAKEMLER: Feridun Daldaş (xx), Fatih Deveci (xx), Mustafa Burak Dilitatlı (xx)

ELAZİZ BELEDİYESPOR : Engin (xx), Yunus (xx), Veysel (xx), Burak (xxx), Cenk (xx), Nihat (xx) (Dk. 72 Serdar x), Mustafa (xx), Ertuğrul (xx), Ferhan (xx), Furkan Yiğit (x) (Dk. 46 Ali xx), Samet (x) (Dk. 46 Muhammet x)

ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa Gürbüz (xx), Emrah (xx) (Dk. 63 Oktay x), Salih (xx) (Dk. 71 Hüseyin x), Burhanettin (xxx), Bülent (xx), İsmail (xx), Barış (xx) (Dk. 88 Furkan), Melih (xx), Yalçın (xx), Efe (xx), Tugay (xx)

GOLLER: Dk. 63 (P) Ali, Dk. 90 Burak (Elaziz Belediyespor) - Dk. 19 (P) Burhanettin, Dk. 29 Tugay (Altındağ Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ali, Muhammet, Engin (Elaziz Belediyespor) - Emrah, Bülent, Barış, Tugay, Yalçın (Altındağ Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup 5\'inci haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında ağırladığı Altındağ Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

19’uncu dakikada konuk ekip Altındağ Belediyespor adına gelişen atakta, sağdan yapılan ortayı Cenk elle kesince orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Burhanettin takımını 1-0 öne geçirdi.

29’uncu dakikada yine konuk ekibin geliştirdiği atakta, sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde iyi takip eden Tugay\'ın kafa şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

63’üncü dakikada Elaziz Belediyespor\'un geliştirdiği atakta ceza sahası dışından yapılan ortaya, Altınordu Belediyesporlu futbolcular elle müdahale edince hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu kullanan Ali topu ağlara gönderdi: 1-2.

90’ıncı dakikada sol kanattan Elaziz Belediyespor\'un kazandığı serbest vuruşta kaleci Engin topu ceza sahası içindeki Burak’a gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Elaziz Belediyespor ile Altındağ Belediyespor 2-2 berabere kaldı.

FOTOĞRAFLI