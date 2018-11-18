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Spor

Elaziz Belediyespor - Adıyaman 1954 Spor: 0-1

Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Furkan Bakan, Suat Fidan, Burak Sami Şad ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin - Osman, Burak, Enver, Hüseyin, Nihat (Dk

18 Kasım 2018 20:10

Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA)

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Furkan Bakan, Suat Fidan, Burak Sami Şad
ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin - Osman, Burak, Enver, Hüseyin, Nihat (Dk. 46 Mustafa), Cenk, Halil, Ferhat (Dk. 76 Ali), Furkan Yiğit, Serdar (Dk. 46 Ertuğrul)
ADIYAMAN 1954 SPOR: Abdullah - Mehmet, Hakan, İsmail (Dk. 68 Hamza), Önder, Eşref, Ahmet, Semih (Dk. 55 Furkan Sakı), Muhammed, Baran (Dk. 86 Bahtiyar), Emre
GOL: Dk. 61 Baran (Adıyaman 1954 Spor)
SARI KARTLAR: Furkan Yiğit, Nihat, Mustafa, Enver, Cenk (Elaziz Belediyespor), İsmail (Adıyaman 1954 Spor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci grubun 13\'üncü haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında konuk ettiği Adıyaman 1954 Spor\'a 1-0 mağlup oldu.
6\'ncı dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşundan gelen topa yükselen Mehmet\'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
41\'inci dakikada ceza sahasında Nihat\'ın pasıyla topla buluşan Ferhat’ın plase vuruşunda top auta çıktı.
61\'inci dakikada topla buluşan Baran\'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşma konuk takım Adıyaman 1954 Spor\'un 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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