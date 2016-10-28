Elazığspor'un 12 puanı silindi

FIFA TFF 1.Lig ekiplerinden Elazığspor'un 12 puanını sildi. Cezadan önce 10 puanı bulunan Elazığspor -2 puana inerek son sırada yer aldı.

Uzun süredir bordo beyazlı kulübü takipte olan FIFA'nın verdiği bu cezanın gerekçeleri ise 2 yıl önce Serdar Gürler'in Trabzonspor'a satılmasının ardından Fransız ekibi Sochaux'a ödenmesi gereken yetiştirme bedelinin yatırılmaması ve ayrıca Fabio Bilica'nın alacaklarının zamanında ödenmemesi olarak gösterildi.

TFF 1. Lig'de 8. hafta sonunda 10 puanla 11.sırada yer alan Elazığspor puanın silinmesinin ardından -2 puanla son sırada yer aldı.

3 kulübün 3 puanı silindi

FIFA ayrıca Adana Demirspor, Denizlispor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'nun da 3 puanlarının silinmesine karar verdi.