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Spor

Elazığspor'da Hüseyin Kalpar dönemi sona erdi 

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)  Spor Toto 1'inci Lig 30'uncu haftasında deplasmanda karşılaştığı Boluspor'a 2-0 mağlup olan Tetiş Yapı Elazığspor'da, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasına karar verildi

09 Nisan 2018 21:04

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) 

Spor Toto 1\'inci Lig 30\'uncu haftasında deplasmanda karşılaştığı Boluspor\'a 2-0 mağlup olan Tetiş Yapı Elazığspor\'da, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasına karar verildi. 
Teknik direktör Kalpar, yönetimle karşılıklı olarak bu kararı aldığını ve görüşme yaptıktan sonra görevini bırakacağını söyledi.
Geçen hafta deplasmanda Boluspor\'a 2-0 mağlup olan Tetiş Yapı Elazığspor\'da teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasına karar verildi. Kimseye kırgın olmadığını söyleyen teknik direktör Kalpar, yönetim ile karşılıklı anlaşarak bu kararı aldığını belirterek, futbolda böyle şeyler olduğunu ve çarşamba günü yönetimle konuşarak yollarını ayıracaklarını bildirdi.
 

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