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Spor

Elazığspor'a kayyım ataması yapıldı

Atanan kayyum heyetinin, tebliğin yapılmasının ardından çalışmalara başlanılacağı ifade edildi

26 Aralık 2018 18:11

Spor Toto 1'inci Lig'de maddi anlamda zor günler geçiren Tetiş Yapı Elazığspor’a 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından kayyım ataması yapıldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Tetiş Yapı Elazığspor’da yeni bir yönetimin çıkmaması üzerine zimmen görevine devam eden TY Elazığspor Kulüp Başkanı İrfan Yumakgil, geçtiğimiz günlerde 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi’ne kayyum atanması için dilekçe vermişti. Mahkeme yaptığı değerlendirme neticesinde Kayyım Heyeti Başkanı olarak Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu’nu atadı. Atanan kayyum heyetinin, tebliğin yapılmasının ardından çalışmalara başlanılacağı ifade edildi.
 

(DHA)

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