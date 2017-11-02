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Spor

Elazığspor yönetimi, teknik direktör Altıparmak'ın görevine son verdi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- TFF 1'inci Lig takımlarından Elazığspor yönetimi teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın sözleşmesini tek taraflı feshederek görevine son verdi

02 Kasım 2017 17:34

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig takımlarından Elazığspor yönetimi teknik direktör Mehmet Altıparmak\'ın sözleşmesini tek taraflı feshederek görevine son verdi.
Elazığspor Kulübü tarafından teknik direktör Mehmet Altıparmak\'ın sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, \"Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak\'ın görevine son verilerek sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir. Takımımız Gaziantepspor maçına antrenörümüz Muammer Sürmeli yönetiminde hazırlanacaktır\" denildi.
2017-2018 sezon başında göreve getirilen Mehmet Altıparmak yönetimindeki Elazığspor, geride kalan 10 hafta sonunda 15 puan ile 7 sırada yer alıyor.

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