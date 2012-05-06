T24 LogoT24 Logo
Spor

Elazığspor Süper Lig'de

Bank Asya 1. Lig 33. hafta mücadelesinde Elazığspor, evinde Bucaspor'u konuk etti

06 Mayıs 2012 20:52

Bank Asya 1. Lig'de lider Elazığspor, evinde Bucaspor'u 2-1 mağlup etti ve Elazığspor, önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele etmek hakkı kazandı.

Bank Asya'da lider konumda bulunan Elazığspor, mücadeleye etkili başladı ve oyunu kontrolünde tutan taraf oldu.

Mücadelenin 26. dakikasında Göksu Türkdoğan, Bucaspor ceza alanı içerisinde oluşan karambolde kaydettiği gol ile Elazığspor'u 1-0 üstünlüğe taşıdı.

 
38. dakikada sağ kanatta Veli'nin pasında kaleci ile Akın mükemmel bir şutla takımına beraberlik golünü kazandırdı. 1-1.
 
Elazığspor, beraberlik golünün ardından tüm riskleri alarak rakip yarı alanda galibiyet golü aradı. Net gol fırsatları yakalayan ev sahibi ekip bu fırsatları değerlendiremedi ve mücadelenin ilk devresi 1-1 beraberlikle sona erdi.
 
Mücadelenin ikinci devresine de etkili bir başlangıç yapan Elazığspor'da, Göksu topu ceza alanı içine gönderdi, topun gelişine sol ayağı ile düzgün bir vuruş yapan Sezai Demircan, takımını 2-1 öne geçirdi.
 
Farkı açmak için baskılı oyununa devam eden Elazığspor, net fırsatlar yakaladı ancak bu pozisyonlarda Bucaspor kalecisi Ömer Kahveci, başarılı kurtarışlar yaptı ve mücadele 2-1 Elazığspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
 
Bu skorla Elazığspor puanını 61'e yükseltirken, Bucaspor 42 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta Elazığspor, Konyaspor'a konuk olacak. Bucaspor da Kasımpaşaspor'u konuk edecek.
 
Puanını 61'e yükselten Elazığspor, önümüzdeki yıl Spor Toto Süper Lig'de mücadele etme hakkını kazandı.

ETİKETLER

elazığspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24