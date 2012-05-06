Elazığspor Süper Lig'de

Bank Asya 1. Lig'de lider Elazığspor, evinde Bucaspor'u 2-1 mağlup etti ve Elazığspor, önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele etmek hakkı kazandı.

Bank Asya'da lider konumda bulunan Elazığspor, mücadeleye etkili başladı ve oyunu kontrolünde tutan taraf oldu.

Mücadelenin 26. dakikasında Göksu Türkdoğan, Bucaspor ceza alanı içerisinde oluşan karambolde kaydettiği gol ile Elazığspor'u 1-0 üstünlüğe taşıdı.

38. dakikada sağ kanatta Veli'nin pasında kaleci ile Akın mükemmel bir şutla takımına beraberlik golünü kazandırdı. 1-1.

Elazığspor, beraberlik golünün ardından tüm riskleri alarak rakip yarı alanda galibiyet golü aradı. Net gol fırsatları yakalayan ev sahibi ekip bu fırsatları değerlendiremedi ve mücadelenin ilk devresi 1-1 beraberlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci devresine de etkili bir başlangıç yapan Elazığspor'da, Göksu topu ceza alanı içine gönderdi, topun gelişine sol ayağı ile düzgün bir vuruş yapan Sezai Demircan, takımını 2-1 öne geçirdi.

Farkı açmak için baskılı oyununa devam eden Elazığspor, net fırsatlar yakaladı ancak bu pozisyonlarda Bucaspor kalecisi Ömer Kahveci, başarılı kurtarışlar yaptı ve mücadele 2-1 Elazığspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu skorla Elazığspor puanını 61'e yükseltirken, Bucaspor 42 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta Elazığspor, Konyaspor'a konuk olacak. Bucaspor da Kasımpaşaspor'u konuk edecek.

Puanını 61'e yükselten Elazığspor, önümüzdeki yıl Spor Toto Süper Lig'de mücadele etme hakkını kazandı.