Elazığspor, Bekmezci ve Şam'ı kadrosuna kattı 

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)-

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de mücadele eden Elazığspor, orta saha oyuncusu Kadir Bekmezci ve sağ bek oyuncusu Orhan Şam\'ı kadrosuna kattı.

Daha önce kulüpten alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle sözleşmelerini fesheden Kadir Bekmezci ve Orhan Şam ile yeniden anlaşma sağlandığı ifade edildi. Elazığspor kulübünden yapılan açıklamada, \"Kulübümüz orta saha oyuncusu Kadir Bekmezci ve sağ bek oyuncusu Orhan Şam ile yeniden anlaşmaya varmıştır. Transfer komitemizin gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda Bekmezci ve Şam ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır\" denildi.

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