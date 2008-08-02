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Spor

Elazığspor 2. ligden düştü

Bank Asya 1. Lig'den düşen Elazığspor, 13 yıl sonra ikinci ligden ayrıldı.

02 Ağustos 2008 03:00

Tempo24 -

 

1967 yılında kurulan Elazığspor, 1974-1975 futbol sezonunda 3. Lig'den ilk kez 2. Lige çıktı. Daha sonra farklı sezonlarda bu ligden 3 kez düşen, tekrar çıkan Elazığspor son olarak 1994-1995 sezonunda 2. Lige yükseldi.

 

Bu tarihten sonra 2. Ligden hiç düşmeyen Elazığspor, 2000-2001 sezonu sonunda yeni statüyle oluşturulan 2. Lig A Kategorisi'ne alındı.

 

Bu grupta 2001-2002 sezonunda şampiyon olan Elazığspor, aynı yıl yine isim değişikliğiyle 'Süper Lig' adını alan 1. Lige yükseldi.

 

Süper Ligde 2 sezon mücadele eden Elazığspor, bu ligdeki ikinci sezonu olan 2003-2004 sezonunda ismi ''1. Lig'' olarak değiştirilen ikinci Lig A Kategorisi'ne düştü.

 

Elazığspor, bu sezon adı ''Bank Asya 1. Lig'' olan ligde verdiği mücadele sonucunda yeni ismiyle ''TFF 2. Lig'e düştü.

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