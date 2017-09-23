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Elazığ'ın 4 ilçesinde 15 nokta özel güvenlik bölgesi ilan edildi 

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’ın 4 ayrı ilçesindeki 15 ayrı nokta, düzenlenecek terör operasyonları öncesi 15 gün sivil vatandaşların zarar görmemesi için özel güvenlik bölgesi ilan edildi

23 Eylül 2017 17:08

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’ın 4 ayrı ilçesindeki 15 ayrı nokta, düzenlenecek terör operasyonları öncesi 15 gün sivil vatandaşların zarar görmemesi için özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Özel güvenlik bölgesi ilanıyla ilgili Elazığ Valiliği\'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından bazı bölgelere girilmesinin sakıncalı olduğu vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi:
\"Girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 23 Eylül -07 Ekim 2017 tarihleri arasında Elazığ Valiliği kararı ile 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için, özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır.\"
Elazığ Valiliği özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin, Alacakaya İlçesi\'nde Gortil Yaylası, Herbite Yaylası Bölgesi, Arıcak ilçesinde Görese 1, 2 bölgesi, Karakoçan İlçesi\'nde Gazdağı, Karaboğa dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler köyü batısı, Başak Yaylası, Velikan doğusu, Çatılı bölgesi ve Palu İlçesi\'nde ise Akdağ, Haydar, Deştibotan Yaylaları bölgelerinin olduğu bildirildi.

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