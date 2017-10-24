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Elazığ'ın 4 ilçesinde 15 bölgede 'özel güvenlik bölgesi' ilanı

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçeleri kırsalında, terör örgütüne yönelik operasyonlar öncesinde 15 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

24 Ekim 2017 20:03

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçeleri kırsalında, terör örgütüne yönelik operasyonlar öncesinde 15 bölge \'özel güvenlik bölgesi\' ilan edildi.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonlar kapsamında 4 ilçe kırsalındaki 15 bölgenin, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:
\"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Alacakaya İlçesi\'nde Gortil, Herbite Yaylaları bölgesi; Arıcak İlçesi\'nde Görese 1, 2 bölgesi; Karakoçan İlçesi\'nde Gazdağı, Karaboğa Dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar\'ın batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler köyünün batısı, Başak Yaylası, Velikan\'ın doğusu, Çatılı bölgesi; Palu İlçesi\'nde ise Akdağ, Haydar, Deştibotan Yaylaları bölgesi 23 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında Elazığ Valiliği kararı ile 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır.\"

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