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ELAZIĞ'DAKİ CEZAEVİ YANGINI ELAZIĞ (A.A)

26 Temmuz 2010 22:03

-ELAZIĞ'DAKİ CEZAEVİ YANGINI ELAZIĞ (A.A) - 26.07.2010 - Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangında hayatını kaybeden kişinin, mahkum olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, cezaevinde psikolojik sorunları olan tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu müşahede bölümünde, mahkumların yatak ve çarşafları ateşe vermesi nedeniyle çıkan yangında, bir mahkum olay yerinde hayatını kaybetti. Yangında alevler nedeniyle ağır yaralanan bir mahkum Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne, dumandan etkilenen iki mahkum ile dört gardiyan da çeşitli hastanelere kaldırıldı. Dumandan etkilenen kişilerin taburcu edilmeye başlandığı bildirildi.

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