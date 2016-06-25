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Zabıta serinlemek için süs havuzuna giren çocuğu tekme tokat dövdü!

Yaşanan kargaşa sırasında zabıta ekipleri çocuğu yarı çıplak halde araçlarına zorla bindirip olay yerinden ayrıldı

25 Haziran 2016 12:38

Elazığ'da aşırı sıcaklardan bunalıp serinlemek için öğretmenevi önündeki süs havuzuna giren çocukları çıkaran zabıta ekipleri yarı çıplak bir çocuğu tekme tokat dövdü. Zabıta vatandaşların sert tepki gösterdiği olayın ardından çocuğu araçlarına zorla bindirip götürdü.

Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri, aşırı sıcaklardan bunalıp serinlemek için öğretmenevi öndeki süs havuzuna giren bir grup çocuğu havuzdan çıkardı. Bu sırada zabıtalardan biri yarı çıplak olan bir çocuğa sert tepki gösterdikten sonra önce suratına tokat attı.  Çocuğun bağırıp ağlayarak kaçmak istemesi üzerine bu kez çocuğu yakalayan zabıta görevlisi vatandaşların engellemek istemelerine rağmen bu kez tekme ile vurdu. Zabıtanın çocuğu dövdüğü anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntü çeken vatandaşın, "Bakın bakın zabıtaya bakın; vatandaşı dövüyor" diyerek vatandaşları duyarlı olmaya çağırdığı duyuldu.

Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar zabıta ekiplerine sert tepki gösterirken, aralarında tartışmalar yaşandı. Zabıtadan dayak yiyen, üstü çıplak çocuğun ise yere oturarak ağladığı görülürken, araya giren vatandaşlar zabıtayı sakinleştirmeye çalıştı. Bu arada görüntüyü çeken kişi zabıtaya tepki göstererek, "Siz zabıta mısınız, mafya mısınız? Ben çektim görürsünüz siz" dediği duyuldu.

Yaşanan kargaşa sırasında zabıta ekipleri çocuğu yarı çıplak halde araçlarına zorla bindirip olay yerinden ayrıldı.

 

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