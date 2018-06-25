T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ'da yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ- Diyarbakır seferini yapan yük treninin çarptığı 71 yaşındaki Abdullah Demirbağ, kaza yerinde hayatını kaybetti

25 Haziran 2018 22:39

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ- Diyarbakır seferini yapan yük treninin çarptığı 71 yaşındaki Abdullah Demirbağ, kaza yerinde hayatını kaybetti. 
Olay, Sivrice ilçesi Gölbaşı mahallesinde meydana geldi.  Elazığ-Diyarbakır seferini yapan yük treni, raylardan geçmeye çalışan 71 yaşındaki Abdullah Demirbağ\'a çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Abdullah Demirbağ\'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirbağ\'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olay ile ilgili  soruşturma başlattı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA ELAZIĞ DiyarbakırAbdullah DemirbağSivriceGölbaşıKazaDemirbağFıratHastanesiJandarma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24