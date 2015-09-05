Elazığ'da yük treni ve yolcu treni çarpıştı

Elazığ'da yük treni ve yolcu treninin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Elazığ Tren Garı'ndan hareket eden boş yolcu treni Kızılay Mahallesi'ndeki Çimento Kavşağı mevkisinde Palu ilçesi Muratbağı İstasyonu'ndan hareket eden yük treniyle çarpıştı. Kazada, yük treninin makinisti Turhan Aydın (57) yaralandı, yük treninin lokomotifi, yolcu treninin de 2 vagonu zarar gördü.

Yaralanan Aydın, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin kazadan trenden atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle olay yerinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), itfaiye ve sağlık ekipleri bir süre hazır bekletildi.

Sanayi Mahallesi Muhtarı Harun Fırat, kazaya tanık olduğunu ifade ederek, çarpışmadan önce yaklaşık 3 dakika siren sesi duyulduğunu söyledi.

İki tren çarpıştığında patlama olduğunu düşündüklerini ifade eden Fırat, paniğe neden olan kazada can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu kaydetti.