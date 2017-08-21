Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'ın Arıcak İlçesi\'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyununda, 75 kilo esrar ile 3 bin 125 kök hintkeneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, yaptıkları istihbari çalışmalar kapsamında Arıcak İlçesi\'ndeki Siya Deresi mevkisinde operasyon düzenledi. Operasyonda jandarma ekipleri, 400 metre uzunluğunda sulama borusunun da bulunduğu arazide yaptıkları aramada, 3 bin 125 kök hintkeneviri ile 75 kilo esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, jandarma ekipleri, ayrıca yol kontrol uygulamasında durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, bir yolcuyu beline sardığı bin 88 gram esrarla yakaladı.



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