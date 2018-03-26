T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ'da trenin çarptığı kadın öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ kent merkezinde, alçı yüklü trenin çarptığı 2 çocuk annesı Kadife Çelik (53), olay yerinde hayatını kaybetti

26 Mart 2018 15:32

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ kent merkezinde, alçı yüklü trenin çarptığı 2 çocuk annesı Kadife Çelik (53), olay yerinde hayatını kaybetti.
Merkez Karşıyaka Mahallesinde yaşayan Kadife Çelik\'e, bugün saat 10.30\'da Kızılay Sağlık Ocağı\'na gitmek için kontrol ve güvenliğin olmadığı raylardan geçerken yük treni çarptı. Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis olay yeri inceleme ekipleri, burada çalışma yaptı.
DE 33071 sayılı trenin kireç yüklü olduğu ve Harput İstasyonuna gittiği sırada, kontrolsüz olarak raylarden geçen Kadife Çelik\'e çarptığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA ELAZIĞKadifeMerkez Karşıyaka MahallesindeKızılay Sağlık OcağıHaberDEHarputOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24