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Elazığ'da, trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ- Bingöl Karayolu'nda iki aracın çarpıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı

03 Mayıs 2018 15:51

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ- Bingöl Karayolu\'nda iki aracın çarpıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.
Elazığ- Bingöl Karayolu\'nda dün meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen sürücünün  otomobili, yolda seyir halinde bulunan hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisi ile iki araç karşı şeritteki araziye sürüklenerek, durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekipleri tarafından Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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