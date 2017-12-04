Elazığ'da TOKİ'nin 14 konutu için 696 başvuru yapıldı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Elazığ merkez Zafran Mahallesi\'nde yapılan 14 konutun kura çekimi için 696 buşvuru yapıldı. Noter huzurunda çekilen kura ile kendilerine ev çıkmayanlar üzülürken, kura ile ev sahibi olan 14 kişi ise sevinç gözyaşı döktü.

Elazığ merkezdeki Zafran Mahallesi\'nde TOKİ tarafından yapılan 14 konutun, düzenlenen kura ile hak sahipleri belirlendi. 14 konut için 696 kişi başvuruda bulundu. Noter huzurunda düzenlenen kura çekiminde konut hakkına sahip olamayanların üzülmemesi gerektiğini ifade eden İşçi Emeklileri Derneği Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, önümüzdeki süreçte TOKİ tarafından 363 konutun daha yapılacağını dile getirdi. Kayabaş, \"Tüm İşçi Emeklileri Derneği ve Türkiye Emekliler Derneği\'nin çabaları ile yapmış olduğumuz müracaatta belirli aşamalarda konut çalışmaları yapıldı. Bugün 385 konutun kalan 14 dairesinin kuraları çekildi. Önümüzdeki süreçte ise 363 tane konut Meryem Dağında yapılıyor. Çıkmadı diye kimse üzülmesin\" dedi.

Emekli ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarının devletin ve TOKİ\'nin hedefi olduğunu dile getiren Türkiye Emekliler Derneği Şube Başkanı Vedat Gür ise \"Devletimize olan güvenimiz sonsuzdur. Çektiğimiz kuralar gerçek sahiplerini bulmuştur. Kısa bir süre sonra yeni TOKİ konutları için çalışmalar başlayacaktır. Bu nedenle bu kurada çıkmadı diye kimse üzülmesin\" dedi.

Çekilen kurada konut sahibi olan bazı vatandaşların sevinç gözyaşları döktüğü gözlendi.



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