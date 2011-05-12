-ELAZIĞ'DA TERÖR GECESİ ELAZIĞ (A.A) - 12.05.2011 - Elazığ'da bir markete molotofkokteyli atıldı, bir halk otobüsü de yakılmak iatendi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce İzzetpaşa Caddesi'nde bir marketin camları kırılarak, içine molotofkokteyli atıldı. Marketin iç kısmında küçük çaplı yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Öte yandan Elazığ Şehitliği karşısındaki otobüs parkında Hikmet Tekin'e ait 23 FL 003 plakalı halk otobüsü, benzin deposunun kapağı açılarak girişe konulan bez parçasının ateşe verilmesiyle kundaklanmak istendi. Ateşe verilen bez yandıktan sonra sönerken, depodaki yakıt alev almadı. Eş zamanlı olaylar sonucunda market ve otobüste hasar meydana geldi. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.