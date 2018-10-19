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Elazığ'da temizlik işçilerinin bulduğu çantadan kurusıkı tabanca ve mermi çıktı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, belediye temizlik işçilerinin sabah çöp kutusunun yanında buldukları çantadan 1 kurusıkı tabanca ve 89 mermi çıktı

19 Ekim 2018 16:41

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, belediye temizlik işçilerinin sabah çöp kutusunun yanında buldukları çantadan 1 kurusıkı tabanca ve 89 mermi çıktı. İşçiler, tabanca ve mermileri polise teslim etti.
Merkez Kızılay Mahallesi\'nde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü\'ne bağlı işçiler, çöp kutularını boşaltırken, şüpheli bir çanta buldu. Çantayı kontrol eden temizlik işçileri, 1 kurusıkı tabanca ve 89 mermi buldu. İşçiler, buldukları kurusıkı tabanca ve mermileri yakındaki polis merkezine götürerek teslim etti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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