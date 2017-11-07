Elazığ'da, telefon dolandırıcılarına karşı valilik uyarısı 

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, bu sabah çok sayıda kişinin, ev telefonlarından aranarak, kendilerini \'polis\' ve \'asker\' olarak tanıtan kişilerce dolandırılmaya çalışıldığı yönündeki ihbarlar üzerine Valilik açıklama yaptı, halkı uyardı.

Telefon dolandırıcılığı olayları üzerine Elazığ Valiliği\'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 155 Polis ihbar hattına bu sabahtan itibaren yoğun olarak gelen ihbarlarda, halkın çeşitli numaralardan ev telefonları ile arandığı hatırlatılırken şöyle denildi:

\"Kendilerini emniyet müdürlüğümüzde rütbeli personel olarak tanıtan şahısların, vatandaşa ait kimlik bilgilerini söyledikten sonra isimlerinin terör, asayiş gibi adli olaylara karıştığını, konuyla ilgili emniyet müdürlüğüne gelmeleri gerektiğini, inanmamaları halinde ise, 155\'i aramalarını söyledikleri anlaşılmıştır. Bu ve buna benzer telefonla dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için kendisini polis olarak tanıtan şahıslara kesinlikle itibar etmeyerek, kimlik, banka ve adres gibi kişisel bilgilerini paylaşmasınlar. Derhal 155 Polis İhbar Hattını aramaları veya en yakın polis merkezi amirliklerimize başvurmaları önemle rica olunur.\"

