T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ'da, telefon dolandırıcılarına karşı valilik uyarısı 

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, bu sabah çok sayıda kişinin, ev telefonlarından aranarak, kendilerini 'polis' ve 'asker' olarak tanıtan kişilerce dolandırılmaya çalışıldığı yönündeki ihbarlar üzerine Valilik açıklama yaptı, halkı uyardı

07 Kasım 2017 18:46

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, bu sabah çok sayıda kişinin, ev telefonlarından aranarak, kendilerini \'polis\' ve \'asker\' olarak tanıtan kişilerce dolandırılmaya çalışıldığı yönündeki ihbarlar üzerine Valilik açıklama yaptı, halkı uyardı.
Telefon dolandırıcılığı olayları üzerine Elazığ Valiliği\'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 155 Polis ihbar hattına bu sabahtan itibaren yoğun olarak gelen ihbarlarda, halkın çeşitli numaralardan ev telefonları ile arandığı hatırlatılırken şöyle denildi:
\"Kendilerini emniyet müdürlüğümüzde rütbeli personel olarak tanıtan şahısların, vatandaşa ait kimlik bilgilerini söyledikten sonra isimlerinin terör, asayiş gibi adli olaylara karıştığını, konuyla ilgili emniyet müdürlüğüne gelmeleri gerektiğini, inanmamaları halinde ise, 155\'i aramalarını söyledikleri anlaşılmıştır. Bu ve buna benzer telefonla dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için kendisini polis olarak tanıtan şahıslara kesinlikle itibar etmeyerek, kimlik, banka ve adres gibi kişisel bilgilerini paylaşmasınlar. Derhal 155 Polis İhbar Hattını aramaları veya en yakın polis merkezi amirliklerimize başvurmaları önemle rica olunur.\"
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ELAZIĞ DHA ELAZIĞValilikTelefonElazığ ValiliğiAçıklamadaPolisBuDerhalHattını

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24