T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ'da 'sülükler' kapalı çarşıda satılıyor

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da Ahmet Aktaş, tarihi kapalı çarşıdaki işyerinde, romatizma ve varis gibi birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan sülük satıyor

28 Şubat 2018 13:54

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da Ahmet Aktaş, tarihi kapalı çarşıdaki işyerinde, romatizma ve varis gibi birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan sülük satıyor. Bazı zamanlarda modern tıbbın bile sülüklere başvurduğunu söyleyen Aktaş, \"Müşterilerimizin arasında profesör ve doçent olanlar bile var\" dedi.
Tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 10 yıldır sülük sattığını belirten Ahmet Aktaş, sülüklü tedavinin insanlar tarafından benimsendiğini söyledi. Göz tansiyonu ve migren dahil birçok hasatlığın sülüklü tedaviyle sona erdiğini öne süren Aktaş, \"Elazığ’da sülük satan yerler kalmadı. Sadece ben kaldım. Sülüklerin göz tansiyonu, sivilceye, migrene, boyun fıtığına ve varislere iyi geldiği söylenir. Bunun için de rahatsızlığı olan vatandaşlar, yılın belirli aylarında sülük alırlar. Aslında her dönem satışı yapılıyor. Ama verimli olduğu dönemler Mart ve Nisan aylarıdır. Müşterilerimizin arasında profesör ve doçent olanlar bile var. Bazı zamanlarda modern tıp bile sülüklere başvuruyor. Sülük hastalıklı bölgeye salındıktan sonra 1 ay dinlenme süresi vardır. Pis kanı emdiği için tok olur ve tekrar acıkması beklenilmelidir. Muhafaza edildiği suyun her zaman temiz olmasına dikkat edilmelidir. Bir defa kullanılan sülüğü, başka bir kimsenin tekrar kullanmaması gerekir. İkinci defa başka biri kullanırsa, kan yoluyla bulaşan hastalıklara yol açabilir\" dedi.
Sülüklerin tanesini 3 liradan sattığını ifade eden Aktaş, \"Sülükler halk dilinde \'doktor sülükler\' olarak da biliniyor. Bu sülüklerin 80 tane dişi vardır. İltihaplı bölgeye salındığında bu dişleri ile pis kanı ya da iltihabı emerler ve insanın iyileşmesini sağlarlar\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA ELAZIĞ AktaşBazıAktaşTarihiAhmet AktaşGözSadeceSülüklerinBununAslındaAmaMartNisanMüşterilerimizinSülükPisMuhafazaBirBuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24