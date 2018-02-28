Elazığ'da 'sülükler' kapalı çarşıda satılıyor

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da Ahmet Aktaş, tarihi kapalı çarşıdaki işyerinde, romatizma ve varis gibi birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan sülük satıyor. Bazı zamanlarda modern tıbbın bile sülüklere başvurduğunu söyleyen Aktaş, \"Müşterilerimizin arasında profesör ve doçent olanlar bile var\" dedi.

Tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 10 yıldır sülük sattığını belirten Ahmet Aktaş, sülüklü tedavinin insanlar tarafından benimsendiğini söyledi. Göz tansiyonu ve migren dahil birçok hasatlığın sülüklü tedaviyle sona erdiğini öne süren Aktaş, \"Elazığ’da sülük satan yerler kalmadı. Sadece ben kaldım. Sülüklerin göz tansiyonu, sivilceye, migrene, boyun fıtığına ve varislere iyi geldiği söylenir. Bunun için de rahatsızlığı olan vatandaşlar, yılın belirli aylarında sülük alırlar. Aslında her dönem satışı yapılıyor. Ama verimli olduğu dönemler Mart ve Nisan aylarıdır. Müşterilerimizin arasında profesör ve doçent olanlar bile var. Bazı zamanlarda modern tıp bile sülüklere başvuruyor. Sülük hastalıklı bölgeye salındıktan sonra 1 ay dinlenme süresi vardır. Pis kanı emdiği için tok olur ve tekrar acıkması beklenilmelidir. Muhafaza edildiği suyun her zaman temiz olmasına dikkat edilmelidir. Bir defa kullanılan sülüğü, başka bir kimsenin tekrar kullanmaması gerekir. İkinci defa başka biri kullanırsa, kan yoluyla bulaşan hastalıklara yol açabilir\" dedi.

Sülüklerin tanesini 3 liradan sattığını ifade eden Aktaş, \"Sülükler halk dilinde \'doktor sülükler\' olarak da biliniyor. Bu sülüklerin 80 tane dişi vardır. İltihaplı bölgeye salındığında bu dişleri ile pis kanı ya da iltihabı emerler ve insanın iyileşmesini sağlarlar\" diye konuştu.



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