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Elazığ'da sosyal medyada terör propagandası yapan asker tutuklandı

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da vatani görevini yaparken sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan jandarma er D

23 Ocak 2018 20:51

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da vatani görevini yaparken sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan jandarma er D.Ö., tutuklandı.
Elazığ Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı\'nda jandarma er olarak vatani görevi yapan D.Ö., sosyal medya paylaşımlarında PKK/KCK terör örgütü propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan asker daha sonra sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğinde, \'terör örgütü PKK/KCK’yı sosyal medya üzerinde övme\' ve \'Türk miletini ve Cumhuriyetini alenen aşağılama\'  suçlarından tutuklandı.
 

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