Elazığ’da silahlı saldırı; 1 korucu yaşamını yitirdi

Elazığ'ın Maden İlçesi'nde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda korucubaşı yaşamını yitirdi, korucu olan kardeşi ise yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Maden İlçesi Koçkonağı Köyü Dut Mezrası'nda akşam saatlerinde, korucubaşı ve yanındaki kardeşi, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, henüz ismi öğrenilemeyen korucubaşı yaşamını yitirdi, kardeşi ise yaralandı.

Yaralı korucu kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, olayın ardından mezraya jandarma ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olayın terör saldırısı olup almadığını araştırıyor.