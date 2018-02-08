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Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

08 Şubat 2018 13:20

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Merkez Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerinde dün akşam iki grup arasında henüz belinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Hasan Koç ve Emrullah Çakabay vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hasan Koç, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, tedavisi süren Emrullah Çakabay\'ın ise hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 

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