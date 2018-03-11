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Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız silah ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 9 kişiyi gözaltına aldı

11 Mart 2018 20:52

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız silah ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 9 kişiyi gözaltına aldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ\'a ruhsatsız silah getirerek ticaret yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, tabancalara ait 168 fişek, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 2 kasatura ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişinin Emniyet\'teki işlemleri devam ediyor.

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