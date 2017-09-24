Elazığ'da şarampole yuvarlanan araç yandı

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ- Bingöl karayolunda şarampole yuvarlanan otomobil yanarken, kazayı görenler araç sürücüsünü yaralı olarak çıkararak hastaneye kaldırılmasını sağladı.

Kovancılar İlçesi\'nde öğretmen Serhat K., 23 LE 974 plakalı otomobile ile Elazığ-Bingöl karayolunda giderken direksiyon kontrolünü yitirince araç şarampole yuvarlardı. Karayolundan geçen ve kazayı gören sürücüler, şarampole yuvarlanan araca müdahale ederek sürücü Serhat K.\'yi çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Serhat K., çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, araç yanmaya başladı. İtfaiye ikepleri de kaza yerine çağrılırken, araç kısa sürede alev alev yanarak kül oldu. Aracın yanması oradan geçenler tarafından cep telefonları ile kayıt edildi.



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