Elazığ'da saldırı: 2 şehit, 1 vatandaş öldü

T24

Terör gündemiyle toplanan ve 'taviz yok' mesajı verilen MGK toplantısından kısa süre sonra terör 3 can daha aldı.Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nde devriye görevinden dönen jandarma timine teröristlerce ateş açıldı.Güvenlik güçlerinin ateşe karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 70 yaşındaki Şerife Gezici isimli vatandaş hayatını kaybederken, yaralanan 3 askerden 2'si de kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.Sepetli motosikletleriyle kara yolundan geçtikleri sırada yapılan saldırı nedeniyle yaralanan 4 vatandaşın, Karakoçan Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi.Saldırıda yaralanan 1'i çocuk 4 kişinin ise Ali Gezici (49), Bedriye Gezici (38), Mazlum Gezici (5), İsmail Gezici (19) oldukları belirtildi.Elazığ Valisi Muammer Erol da, Yoğunağaç Jandarma Karakolu'nda görev yapan askerlere saat 20.30 sıralarında ateş açıldığını, ilk ateşte bir vatandaşın yaşamını yitirdiğini, çatışmada yaralanan 3 askerden 2'sinin kaldırıldıkları Elazığ Asker Hastanesi’nde şehit olduğunu açıkladı.Güvenlik güçleri bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.