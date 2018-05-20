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Elazığ'da sağanak yağmur yol kapattı

Erkan BAY/ELAZIĞ (DHA)- ELAZIĞ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi, sel suları nedeniyle Malatya caddesi ulaşıma kapandı

20 Mayıs 2018 23:03

Erkan BAY/ELAZIĞ (DHA)- ELAZIĞ\'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi, sel suları nedeniyle Malatya caddesi ulaşıma kapandı.
Elazığ\'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Ani bastıran sağanak yağmur, kent merkezindeki bir çok cadde ve sokakta sele dönüşürken, Malatya caddesinin de trafiğe kapanmasına neden oldu. Yolda sele yakalanan araçlar, zor anlar yaşadı. Elazığ Belediyesi\'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle karayolunda ulaşım normale döndü.  

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