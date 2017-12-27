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Elazığ'da pompalı tüfekle 4 kişiyi yaralayan şüpheli, yakalandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, pompalı tüfekle rastgele ateş açıp 4 kişiyi yaralayan, 4 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Ali K

27 Aralık 2017 19:11

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'da, pompalı tüfekle rastgele ateş açıp 4 kişiyi yaralayan, 4 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Ali K., yakalanıp, tutuklandı.
Aksaray Mahallesi Harıkaltı Sokak\'ta pompalı tüfekle rastgele atış açıp, 4 kişiyi yaralayan Mehmet Ali K., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hakkında, \'kasten yaralama\', \'mala zarar verme\', \'konut dokunulmazlığının ihlali\' ve \'hükümlü ve tutuklunun kaçması\' suçlarından yakalama kararı bulunan Mehmet Ali K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Mehmet Ali K., tutuklanarak cezaevine konuldu. 

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