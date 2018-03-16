Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik başlattığı inceleme kapsamında, sosyal medyadan PKK/KCK\'nın propagandasını içeren paylaşımlar yapan 8 kişi tespit edildi. Şüphelilere yönelik Elazığ merkez ile Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.