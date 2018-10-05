Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'da, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten, örgütün propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katıldıkları belirlenen 6 kişinin yakalanması için merkez Yazıkonak beldesi ile Palu ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 kişi, gözaltına alınırken, 1 kişinin ise yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; örgütsel doküman, örgüt ideolojisini sembolize eden duvar saati, av tüfeği ve tabanca ile bu silaha ait 37 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.



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