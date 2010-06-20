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Elazığ'da PKK saldırısı: 1 şehit, 1 yaralı

Elazığ'ın Palu ilçesi Arındık Karakolu'na teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.

20 Haziran 2010 03:00

T24 - Elazığ'ın Palu ilçesi Arındık Karakolu'na teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.

Arındık Köyü ile Hasbek Köyü arasında bulunan karakolu korumakla görevli timin mevzilerine teröristlerce saat 00.30-01.00 arasında el bombası ve makineli tüfeklerle saldırı düzenlendi.

Askerlerin anında karşılık vermesiyle başlayan çatışma yaklaşık yarım saat sürdü.

Saldırıda, bir asker şehit olurken bir asker de yaralandı.

Teröristler olayın ardından kaçarken bölgede korucuların ve hava unsurlarının da katılımıyla operasyon başlatıldı.

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