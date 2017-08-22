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Elazığ'da PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 kişi tutuklandı

ELAZIĞ,(DHA) - ELAZIĞ'da, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 8'si tutuklandı

22 Ağustos 2017 20:55

ELAZIĞ,(DHA) - ELAZIĞ\'da, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 8\'si tutuklandı.
Valilik\'ten yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce yürütülen soruşturma kapsamında 18 Ağustos\'ta il merkezinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK\'nın propagandasını yapmak suçundan gözaltına alınan 12 şüpheli, 22 Ağustos\'ta Adliyeye sevk edildiği ve 8\'nin tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, şüphelilerden 2\'sinin savcılık sorgusundan sonra, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldıkları belirtildi.

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