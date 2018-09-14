Elazığ'da Pakistanlı ve Afgan 22 kişi yakalandı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Diyarbakır- Elazığ yolunda yaptığı kontrol sırasında durdurulan yolcu minibüsünde, Pakistan ve Afganistan uyruklu 22 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Diyarbakır- Elazığ yolunun Güney köy bölgesinde denetim yaptı. Ekipler, Diyarbakır yönünden Elazığ\'a gelen yolcu minibüsünü durdurdu. Araçta 7 Pakistan ve 15 Afganistan uyruklu, sahte belgelerle yakalandı. Pakistanlı ve Afgan 22 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Elazığ Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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