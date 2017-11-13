Elazığ'da, otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralanırken traktör ikiye bölündü.

Elazığ-Bingöl karayolunda seyir halindeki Faruk A. yönetimindeki 23 DR 059 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bülent K. yönetimindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölünürken, kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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