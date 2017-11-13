T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ'da, otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralanırken traktör ikiye bölündü

13 Kasım 2017 17:51

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralanırken traktör ikiye bölündü.
Elazığ-Bingöl karayolunda seyir halindeki Faruk A. yönetimindeki 23 DR 059 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bülent K. yönetimindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. 
Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölünürken, kazada 3 kişi yaralandı.  Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA ELAZIĞElazığBingölFarukDRBülentKazaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24