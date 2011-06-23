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ELAZIĞ'DA ÖLÜ VE YARALI YOK  ELAZIĞ (A.A)

23 Haziran 2011 15:36

-ELAZIĞ'DA ÖLÜ VE YARALI YOK  ELAZIĞ (A.A) - 23.06.2011 - Elazığ Valisi Muammer Erol, İçme beldesindeki depremle ilgili, ölü ve yaralı konusunda kendilerine intikal eden bir haber olmadığını bildirdi. Elazığ'da merkez üssü İçme beldesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak AA muhabirinin telefonda görüştüğü Vali Erol, şu an kendilerine intikal eden ölü ve yaralı haberi olmadığını bildirdi. Vali Erol, köyleri de tek tek araştırdıklarını, hasar tespit çalışması yaptıklarını belirterek, telefonda ulaşılamayan bazı köyler olduğunu, buralara da görevlilerin gönderildiğini kaydetti.

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