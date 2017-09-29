Elazığ'da okul kıyafetli öğrencilerin internet salonlarına girmesi yasaklandı

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, il genelinde okul kıyafetli öğrencilerin internet salonlarına girmelerinin yasakladığı duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 Maddesinin (c) fıkrası hatırlatılarak, \"2017-2018 yılı eğitim-öğretim döneminde okullar ve çevresinde alınan tedbirler konusunda İçişleri Bakanlığının basın açıklaması ve 2017/3 sayılı Genelgesi ile Emniyet Genel Müdürlüğünün 2017/23 sayılı Genelgenin 9\' uncu maddesinin 3\' üncü fıkrasının \'İnternet ve elektronik oyun salonlarının ders saatlerinde öğrenci bulundurulmaması, ders saatlerini dışında yaş sınırlamasına uymaları\' hükmü gereği; İlimizde ikili eğitim sistemi olduğundan internet salonlarının okulların açık olduğu günlerde 07.00-18.00 saatleri arasında yasal yaş sınırlamasına uymaları ve okul kıyafetli öğrencilerin girişine izin verilmemesi gerekmektedir.Valilik emrine uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanununun 66\'ıncı maddesi gereğince 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 inci maddesi uyarınca emre aykırı davranıştan idari para cezası uygulanacaktır\" denildi.

