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Elazığ'da öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmetine Sayıştay engeli

Elazığ Belediyesi, öğrencilerin kullandığı ulaşım kartlarının geçersiz olduğunu açıkladı

14 Temmuz 2016 22:41

Elazığ Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanmasını sağlayan uygulama Sayıştay tarafından kaldırıldı.

Elazığ Belediyesi tarafından 1 Ocak 2015 yılı başlatılan ve Fırat Üniversitesi öğrencilerinin ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlandığı ELZ-KART, Sayıştay tarafından hukuka uygun bulunmadığı gerekçesi ile kaldırıldı.

Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından uygulamadan faydalanan üniversite öğrencilerine de mesaj gönderilerek, 15 Temmuz 2016 itibari ile öğrencilerin kullandığı ulaşım kartlarının geçersiz olacağı açıklandı.

Öğrencilere gönderilen mesajda, "Bizlerin iyi niyetle başlattığımız ve aralıksız 18 ay gibi uzun bir süre devam ettirdiğimiz Fırat Üniversitesi öğrencilerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalandırılması uygulamasına yasal zorunluluk gereği 15 Temmuz 2016günü itibarıyla son vermek durumunda kaldığımızı bu tarihten sonra ücretsiz ELZ-KART’ların geçersiz olacağını üzülerek bildirir, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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