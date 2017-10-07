Elazığ'da narko-ihbar hattı kuruldu

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce, cep telefon numaraları üzerinden kurulan Whatsapp iletişim hattı kuruldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce uyuşturucu ile mücadelede Narko-mobil Projesi kapsamında narkotik suç ve suçluları ile mücadelede halkın narkotik polislerine daha hızlı ulaşmasını sağlamak amacıyla \'0-552 155 23 23\' numaralı Narko-ihbar ve Whatsapp hattı kuruldu. Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Söz konusu Whatsapp ihbar hattımıza tüm vatandaşlarımızın etkin bir şekilde katılımı ve narkotik ihbarlarını video, ve fotoğraf olarak bu hattın üzerinden yapmaları, suçla mücadelemizi daha etkin hale getirecektir\" denildi.