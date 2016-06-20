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Elazığ'da tren minibüse çarptı; 9 tarım işçisi hayatını kaybetti

Tatvan- Ankara seferini yapan trenin hemzemin geçitte yolcu minibüsüne çarptı

20 Haziran 2016 14:20

Elazığ’ın Yurtbaşı beldesinde Tatvan- Ankara seferini yapan trenin hemzemin geçitte yolcu minibüsüne çarpması sonucu ilk belirlemelere göre Suriyeli mültecilerin de olduğu 9 tarım işçisi hayatını kaybetti. 2 kişi de ağır yaralandı. 


DHA'da yer alan habere göre, Bitlis'in Tatvan İlçesi'nden gelerek Ankara'ya yolcu taşıyan 11 bin 532 sefer sayılı tren, Elazığ'ın merkeze bağlı Yurtbaşı Beledesi'nde, seraya yolcu taşıyan Mesut Karakoç yönetimindeki 23 DF 622 plakalı minibüse çarptı.

Kazada, minibüs sürücüsü Mesut Karakoç ile birlikte 4'ü Suriyeli toplam 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste bulunan 1 kişi de ağır yaralandı. Elazığ eski Bingöl yolu Yurtbaşı Beldesi Seralar Mevkii'ndeki kazada, kontrolsüz hemzemin geçitte uyarı veya bariyer bulunmadığı görüldü.

Kaza sonrası bölgeye sevkedilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri de hurdaya dönen minibüste ölenlerin cesetlerini uzun süren çalışma ardından çıkardı. Trenin, minibüse çarpması sonucu ölen 9 kişinin cesetleri inceleme için kaza yerinde bekletilirken, yaralanan 1 kişi ambulansla Elazığ'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



400 metre sürüklenmiş



Kaza yerine gelen Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, görevlilerden kaza ve sonuçları ile ilgili bilgi aldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin de yaralandığını belirten Vali Zorluoğlu, şöyle dedi:

"Kaza sabah erken saatlerde meydana gelmiş. Serada çalışan işçileri alan minibüs hemzemin geçitten geçerken, Tatvan-Ankara seferini yapan yolcu treni çarpıyor. Yaklaşık 400 metre sürüklemiş. Sizin de gördüğünüz gibi hiç istemediğimiz sonuçların ortaya çıkmasına sebep oldu. Gerekli çalışmalar yapılacak. Soruşturmalar başlatıldı. Elim bir kaza yaşadık.
 

 

 

 

 

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